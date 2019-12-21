Основной период сдачи единого государственного экзамена в школах в 2020 году начнется 25 мая.

Первыми пройдут экзамены по литературе и географии, а также информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Об этом говорится в приказе Минпросвещения и Рособрнадзора, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

28 мая пройдет экзамен по русскому языку, 1 июня — по математике, 4 июня — по истории и физике, 8 июня — по обществознанию и химии. 11 июня состоятся ЕГЭ по иностранным языкам и биологии, а 15 и 16 июня школьникам предстоит сдать устную часть экзамена по иностранному языку.

Досрочная сдача ЕГЭ пройдет с 20 марта по 6 апреля, передает «Газета.ру».

Ранее стало известно, что учеников московских школ освободят от домашних заданий на зимние каникулы. Инициативу Минпросвещения поддержала палата межрайонных советов директоров образовательных организаций Москвы (МРСД).