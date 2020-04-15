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Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный батл.

«Дело зашло слишком далеко. Думаю, нам пора встретиться по правилам Versus-батла. Честного словесного боя. Выходи, попробуй защитить себя. Нет, не истину, не политику и не экономику — себя. Потому что мне хочется поговорить с тобой не об экономике, не о перспективах и не о геополитике — прибежище потерявших любовь своих народов политиков. Я хочу тебя унизить, вернуть на то место, которое ты занимаешь. И я это сделаю.