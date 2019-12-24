Спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к руководителю СССР Иосифу Сталину одной картинкой. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

Поучаствую в дискуссии о Сталине и его месте в истории. Слова мне не потребуются. pic.twitter.com/luBSxBqSGj — Василий Уткин 💛🖤 (@radioutkin) December 23, 2019

Ранее в декабре другой телекомментатор — Дмитрий Губерниев раскритиковал Сталина за его поведение в первые три дня Великой Отечественной войны. По словам Губерниева, в самом начале конфликта лидер СССР «зассал и никуда не высовывался». Его высказывание негативно восприняли олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев, депутат Госдумы Николай Валуев и боец ММА Александр Шлеменко.

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