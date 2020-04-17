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Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин ответил на вопросы о президенте России Владимире Путине.

«Мне совершенно не о чем спросить моего президента. Мне всё давно понятно. Поэтому я бы, наверное, просто поступил [при встрече] как человек вежливый — я бы кивнул. Мне не о чем с ним разговаривать, абсолютно. Мне всё достаточно понятно, вполне. Вы знаете, 20 лет достаточно вполне, чтобы узнать человека», — сказал Уткин.