Все новости на карте

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.

«Где бы и когда бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, я буду держать руки за спиной. Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит.

Ни при каких условиях я пальцем тебя не трону. Грози сколько хочешь», — написал Уткин в Twitter.

Соловьев пригрозил Уткину расправой

Уткин и Соловьев устроили заочную перепалку после того, как блогер раскритиковал действия властей на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это телеведущий назвал бывшего комментатора "психически больным". После взаимных оскорблений Уткин вызвал своего оппонента на баттл, однако Соловьев отказался от предложения.

Ранее Соловьев заявил, что после встречи с ним Уткин будет доставать голову "из своей задницы".

Видео дня. «Ты напился!»: Башаров выложил кадры скандала с экс-женой