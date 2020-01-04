СПОРТ

Устюгов стал вторым в спринте на «Тур де Ски»

17:30 04/01/2020

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в спринте классическим стилем на этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме, передает «МИР 24».

Первым финишировал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 3 минуты 3,78 секунды. Устюгов отстал от победителя на 0,7 секунды. Россиянин Александр Большунов стал третьим с отставанием 1,33 секунды.

Перед последним этапом соревнований Клебо вышел на первое место в общем зачете с промежуточным результатом 2 часа 26 минут 59 секунд. Вторым идет Большунов с отставанием в 1 секунду, на третьем месте Устюгов (+15).

Заключительные заезды «Тур де Ски» пройдут 5 января, когда состоятся женская и мужская гонки с общего старта свободным стилем.



