Прочность фундамента определяет устойчивость и целостность строения. Чтобы улучшить работу бетонной конструкции на растяжение, не допустить его разрушения под воздействием статической нагрузки стен или вследствие сезонного промерзания, плитные и ленточные основания усиливают металлическими конструкциями. Схемы закладки арматурных сеток и поясов, расчет количества, сечения и класса стержней выполняют на начальной стадии разработки проекта дома, руководствуясь строительными стандартами и нормами. Методику расчета потребности в арматуре для усиления плитных и ленточных фундаментов рассмотрим ниже.

Плитное основание дома

При использовании плитного основания в планировке не предусматриваются помещения ниже нулевого уровня. Роль фундамента играет монолитная плита, усиленная верхней и нижней арматурной сеткой, которые связаны между собой проволокой Ø6 мм. Арматурная конструкция изготавливается из металлических прутков, расположенных перпендикулярно друг другу.

Прежде чем приступить к изготовлению усиливающей конструкции, следует определить материал, класс и размер арматуры:

Для плотных, несклонных к пучению и горизонтальным сдвигам грунтов, в качестве горизонтальных стержней используют ребристый арматурный круг класса A-I от Ø10 мм, изготовленный из конструкционной стали обыкновенного качества Ст3.

Для мягких и подвижных грунтов или фундамента, устанавливаемых на наклонной поверхности, применяют ребристый стальной профиль круглого сечения не менее Ø14 мм, Ст3.

Вертикальные стержни, соединяющие верхнюю и нижнюю сетку, изготавливаются из гладкой проволоки Ø6 или арматуры Ø8-10 мм класса A-I.

При выборе диаметра армирующего прутка для плитного фундамента важно учитывать материал будущих стен. Вес кирпича, дерева и блока из ячеистого бетона значительно разнится, следовательно, и нагрузка будет отличаться. Для каркасного или деревянного дома выбирают арматуру Ø10-12 мм, для кирпичного или блочного коттеджа — это пруток Ø 14-16 мм.

Шаг монтажа арматурных прутьев должен составлять не более 200 мм, поэтому размеры ячейки для сетки плитного основания: 200×200 мм. Перпендикулярно пересекающиеся стержни в месте соприкосновения связывают мягкой проволокой вручную или при помощи автоматического приспособления.

Ленточный фундамент

Расчет арматуры для ленточного фундамента мало отличается от предыдущего плитного. Для горизонтальных стержней берется Ø12-16 мм, а для вертикальных — круг Ø 6-10 мм. В связи с тем, что ленточный фундамент получает большую нагрузку, его усиливают в продольном направлении. Во избежание продольного разрыва шаг сетки уменьшают до 100-150 мм.

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