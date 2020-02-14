Пассажирка московского такси Яна Данькова, устроившая водителю истерику из-за отказа ее везти, оценила пародию телеведущего Ивана Урганта на нее. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам девушки, когда она посмотрела видео, в котором Ургант кричит на лифт в Останкино, ей стало обидно. Однако потом она изменила свое мнение.

«Я поняла, что он провел хорошую параллель. Это такое показательное видео: бесполезно кричать на стену, что бы ты ни делал, не будет результата», — сказала Данькова.

Она также назвала ролик забавным.

12 февраля сообщалось, что девушка в истерике побила таксиста кулаками и оскорбила его из-за отказа ее везти. Девушка кричала на водителя и требовала: «Вези меня! Вези меня, мразь! Меня люди ждут». Кроме того, она пыталась угрожать водителю. Тот, в свою очередь, спокойно отвечал пассажирке, что не повезет ее.

Видео дня. Как воры и убийцы шикуют в тюрьмах