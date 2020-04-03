Полицейские в Марий Эл установили приметы подозреваемого в совершении убийства женщины и двоих детей. Об этом 3 апреля «РИА Новости» рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

Подозреваемый попал в объектив камеры видеонаблюдения. Он был одет в красную куртку, на его лице была медицинская маска и очки, на руках — резиновые перчатки, на голове — шапка с козырьком. Составить его портрет пока не представляется возможным, пояснили в ведомстве. На сайте регионального управления МВД опубликовали стоп-кадр видеозаписи с камеры наблюдения и обращение к жителям Волжска с просьбой помочь в поисках подозреваемого и установлении его личности, пишет сайт kp.ru.

Убийство произошло 31 марта в городе Волжске. В квартире одного из домов были обнаружены тела 31-летней женщины и ее двоих детей 14 и 11 лет. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего, уточняет телеканал «360».