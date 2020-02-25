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Спортсмен из Щелково попал в книгу рекордов Гиннеса

Лучшийрезультат в мире по подледному плаванию показал житель Подмосковья АлексейМолчанов, пополнив книгу рекордов Гиннеса новым невероятным достижением. Задержавдыхание, мужчина проплыл подо льдом дистанцию в 180 м. Новый чемпион обошелсвоего французского коллегу Артура Гуэран-Бойери, три года назад преодолевшегоотметку в 175 м.

Организаторы отметили, подледное плавание – одна из самых сложныхдисциплин фридайвинга, передает «Подмосковье сегодня». Для подготовки спортсмены используют систему «королевыфридайвинга» Натальи Молчановой, утверждавшей, что в данном виде самое важное – достижение абсолютной деконцентрации внимания и расслабленногосостояния. В ледяной воде сделать это особенно трудно. Также дополнительнымстрессом становится невозможность в любой момент всплыть на поверхность.

Отметим,Алексей Молчанов является 14-кратным чемпионом мира и обладателем 18 мировыхрекордов.