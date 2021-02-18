Водомерный счетчик — это прибор, регистрирующий объем израсходованной воды в кубометрах. Установка водомерных счетчиков позволяет значительно сократить финансовые затраты на коммунальные услуги, так как стандартный установленный норматив расхода воды гораздо выше, чем реальное ее потребление.

По своему функциональному назначению водомерные приборы делятся на следующие виды:

1. Для холодной воды (обозначаются литерой «Х») — работают при температуре до 40 градусов Цельсия.

2. Для горячей воды (обозначаются литерой «Г») — нормально работают при температуре до 150 градусов Цельсия.

3. Универсальные водомерные приборы — работают при температуре от +5 до +90 градусов Цельсия.

Требования к установке водомерного прибора https://poverka.org.ua/montazh-lichylnykiv-vody/ различаются в зависимости от выбранной модели счетчика.

Например, для установки электросчетчика необходимо продумать подсоединение его к электропитанию.

Сам тип прибора должен состоять в госреестре разрешенных к эксплуатации измерительных устройств. Отечественные водомерные приборы гораздо дешевле импортных, однако, приборы иностранного производства обладают более высокой точностью и рядом дополнительных опций.

Основные требования, предъявляемые к установке счетчиков воды:

1. В помещении, в котором устанавливается счетчик воды температура должна быть не ниже +5 градусов Цельсия.

2. Место установки водомерного прибора должно быть доступно для съема показаний и обслуживания.

3. Необходима установка обратного клапана, препятствующего искажению показаний учета.

4. Обязательна установка фильтрующего элемента.

На каждый водопроводный стояк устанавливается отдельный водомерный счетчик. Поверка счетчиков для горячей воды проводится один раз 4 года, для холодной воды — один раз 6 лет.

Монтаж водомерных счетчиков лучше доверить профессионалам, чтобы избежать в дальнейшем лишних хлопот с водоснабжающей организацией.

После установки водомерных счетчиков необходимо произвести их опломбировку. Для этого потребуется вызвать представителя водоснабжающей организации и предоставить ему всю прилагающуюся к счетчикам документацию.