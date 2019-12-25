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Финны ополчились на подавляющее преимущество в мировом рейтинге россиян-одиночниц

Феноменальные успехи России в женском одиночном катании под угрозой. Великолепные победы наших юных спортсменов не дают покоя их потенциальным и далеко не опасным соперницам. Так, тренеры по фигурному катанию из Финляндии обратились к Международному союзуконькобежцев (ISU) с предложением поднять возрастной ценз одиночниц.

Как пишет YLE, финские специалисты полагают, что такой шаг важен с психологической точки зрения. По их мнению, будущееюных российских спортсменов безнадежно, поскольку даже 7-летниефигуристки испытывают большие физические нагрузки.

«Много примеров, когда слишком молодыефигуристки пропадали. Они уходили из спорта из-за травм, проблем спитанием и мотивацией», – в унисон говорят финские тренеры.

Особую тревогу выразила наставница 20-летней местной звезды Йенни Сааринен Минна Ярвинен. Она отметила, что на прошедшемв начале декабря в Турине финале Гран-при победу одержала 16-летняя россиянка Алена Косторная, а вторую и третью строчку рейтинга заняли ее соотечественницы – 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова.

«На соревнованиях для взрослых возрастной ценз должен быть выше. Если не 18 лет, то по крайней мере 17. Даже тренер этих фигуристок открыто заявила, что взрослые фигуристки просто не могут выполнять такие элементы», – жалуется Ярвинен.

Остается непонятным, кто мешает финским специалистам готовить такого уровня фигуристок, а также почему они считают, что у России уже сотни таких Трусовых и Косторных не идут на смену своим коллегам и готовы бороться за пьедестал хоть в 15, хоть в 20 лет.

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