Таможенный брокер считается коммерческой организацией, которая по заключенному договору оказывает клиенту услуги в области таможенного оформления товаров. Заказ услуги таможенного брокера на сайте https://www.cbw.com.ua/ — необходимая мера для оформления грузов на экспорт и импорт. Услуги оказываются юридическому, физическому лицу и индивидуальному предпринимателю.

Особенности

Благодаря таможенному брокеру можно решить задачи с государственными органами, а также:

пройти документальный контроль таможенной границы;

определить основные товарные партии, задекларировать их;

получить сертификат соответствия на товар;

пройти контроль соответствия на таможне.

Сотрудники компании «CBW» оказывают помощь в растаможке, подготовке документов к экспорту товара, вне зависимости от способа его транспортировки. Специалисты проводят процедуру с таможенной отправкой и прибытием товара по водному, наземному и воздушному транспорту.

Принципы работы

После того, как заказчик подписывает контракт с организацией, брокер получает полномочия владельца груза. В договоре обязательно указываются права с обязанностями сторон, дополнительными услугами, способом оплаты, сроком исполнения заказа и форс-мажорными ситуациями. При работе специалисты компании руководствуются следующими принципами:

минимальным вовлечением клиента в работу; гарантией отстаивания интересов клиента (устранение нарушений, решение конфликтов и судебных споров); активным взаимодействием с рядом государственных органов по любым спорным, конфликтным ситуациям; фиксированием согласованной стоимости работы.

Согласно статье 405 ТК ЕЭС представитель компании обязуется давать достоверные отчеты, обеспечивать сохранность конфиденциальной информации и проводить своевременную налоговую уплату.

Преимущества сотрудничества

Таможенный брокер «CBW» работает с физическими и юридическими лицами только на основе договора с полной фиксацией прав и обязанностей сторон. Услуги оказываются на основе официальной лицензии, поскольку компания входит в официальный государственный реестр таможенных брокеров. Специалисты работают с реэкспортом, реимпортом и другими услугами. Стоимость работы не меняется при ее выполнении. Сотрудники компании несут полную юридическую ответственность перед заказчиками и их товаром. При наличии дополнительных вопросов, операторы детально ответят на них.

Опытные и квалифицированные специалисты выполняют работу быстро, качественно и с полным пониманием общепринятых механизмов работы таможни. Заказав услуги брокера, клиент может быть уверен в экономии денег, времени, сил и нервов на процедуру отправки, принятия заказа. Все риски специалисты минимизируют, будут внимательны к мелочам и помогут избежать проблем. Помогут выполнить любую процедуру на законных условиях в короткое время. Поэтому, все, что нужно клиенту, это обратиться в компанию «CBW».