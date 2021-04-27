Часто возникают ситуации, когда человек оказывается неожиданно на улице вследствие забытых дома ключей или сломанного замка. И в таком случае теоретически существует 2 выхода из положения.

Первый заключается в вызове на место представителей МЧС. Они могут помочь, но при этом никто не гарантирует сохранность замка, да и самой двери. Кроме того, зачастую на место приезжают представители полиции и скорой помощи, что привлекает дополнительное внимание окружающих.

Второй вариант – воспользоваться услугой медвежатников medvezhatnik.kh.ua. С криминальным миром они не имеют ничего общего. Это профессионалы, которые совершенно законно занимаются вскрытием замков любой сложности в считанные минуты. И главное, без какого-либо ущерба имуществу.

Как оказывается услуга

Если невозможно попасть в квартиру, то в первую очередь необходимо позвонить по одному из контактных телефонов, работающих круглосуточно. Необходимо объяснить ситуацию и на словах подтвердить законность своего нахождения в квартире, доме.

Далее специалист оперативно выезжает на место в любую точку города. Примерное время ожидания от 30 минут до 1 часа. Когда мастер прибывает на место, он должен убедиться в том, что заказчик действительно проживает на жилплощади за дверью. Если у него при себе нет документов (что часто бывает), подойдут свидетельства соседей. Когда квартира в аренде, потребуется присутствие владельца.

Далее начинается работа по безопасному вскрытию любого типа замка, которая занимает считанные минуты. Если причина кроется в поломке замка, то сразу же на месте можно поставить новый за дополнительную плату. Для этого в распоряжении специалиста есть несколько вариантов.

Немного о стоимости

Цена на услуги медвежатников состоит из платы за вызов и вознаграждения за саму работу. Расценки зависят от многих факторов. Среди них конструкция дверного полотна и сложность предстоящих операций. Имеет значение и время суток, поскольку ночью действуют повышенные тарифы.

Если же при этом вставляется новый замок, ко всему прочему учитываются его стоимость, демонтаж старой конструкции и установка новой.