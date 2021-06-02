Крупные контейнерные блоки можно использовать для временного хранения разнообразных грузов. Они имеют большие размеры, широкие ворота, через которые можно производить разнообразные операции по их погрузке и разгрузке. Фирма «Container-deshevo» предлагает клиентам аренду контейнеров на любой срок.

Аренда

Компания «Container-deshevo» https://container-deshevo.ru/arenda/arenda-kontejnera-20-futov/ предлагает клиентам аренду металлического контейнера большого размера. Он может использоваться для хранения крупногабаритных грузов и любых других товаров. Такие контейнеры оснащены:

Специальными креплениями; торцовыми дверями; имеют удобную конструкцию; доступны для погрузки, складирования и разгрузки товаров.

Морские контейнеры имеют большой объём площади и вместительность. Это позволяет делать его универсальным и использовать для хранения:

Бытовок;

стройматериалов;

промышленного оборудования;

станков.

Особенности

Морские контейнеры имеют прочную конструкцию, сделанную из прочного металла. Такие ангары хорошо удерживают грузы при транспортировке и обеспечивают их сохранность на протяжении всего пути следования судна. Внутри них имеются электрические розетки и специальные крепления для удержания грузов.

Категории

Эти контейнеры предназначаются для морских перевозок на судах. Они подразделяются на несколько видов. На сухогрузных судах используются контейнеры разной вместимости. Это конструкции вместимостью:

На 20 футов; на 40 футов; на 45 футов.

Наиболее востребованными, для аренды, оказались 20-и футовые контейнеры. Компания «Container-deshevo» предлагает услуги по их аренде клиентам на любой срок по выгодным ценам.

Преимущества

Сотрудничество с фирмой «Container-deshevo» имеет ряд преимуществ:

Предлагает разумную цену;

предоставляет любой срок аренды;

осуществляет доставку контейнера.

Компания помогает осуществить доставку контейнера на любой объект Московской области в минимально короткий срок. В аренду можно взять контейнер любой вместительности без внесения денежного залога. Монтаж контейнера не требует наличия специальной площадки, а устанавливается прямо на грунт.

Компания «Container-deshevo» работает на официальной основе и составляет с клиентом юридический договор аренды оборудования. В целях привлечения заказчиков эта фирма проводит гибкую систему формирования цен. Постоянным клиентам предоставляются неплохие скидки и бонусы за аренду контейнеров.