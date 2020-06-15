Уже в ближайшее время может быть официально объявлено, что турнир Большого шлема в Нью-Йорке все-таки состоится. Так говорят источники Forbes. Несмотря на то, что многие игроки первой сотни в мужском и женском турах — против. Объясняем, почему они протестуют и почему потеря звезд станет для US Open проблемой, а не катастрофой.

Теннисные турниры (как и все спортивные) начали отменяться по всему миру в марте. Тогда «Ролан Гаррос» самовольным решением, не согласованным ни с ATP, ни с WTA, переехал в весны на сентябрь, Уимблдон отменился совсем (турнир был застрахован на 140 миллионов долларов на случай пандемии и в какой-то степени смог компенсировать свои финансовые потери), а вот US Open оказался в подвешенном состоянии. Переносить некуда, ни по времени, ни по месту. И если эпидемия в самом пострадавшем от коронавируса городе США постепенно сходит на нет, возникла новая беда — антирасистские протесты и погромы.

Открытый чемпионат США по теннису должен начаться 31 августа, и у организаторов есть еще больше двух месяцев до события, но решать — проводить или нет — нужно уже сейчас. Официальное решение можно ожидать в ближайшее время, американская федерация тенниса (USTA) и дирекция турнира говорили, что сделает это во второй половине июня.

На прошлой неделе организаторы провели телеконференцию с игроками топ-100 и озвучили им ряд ограничений, которые придется ввести, чтобы турнир стал возможным. Среди них двухнедельный карантин по прибытию в США, когда нельзя будет выходить никуда из отеля, невозможность пользоваться раздевалками на кортах в тренировочные дни (потренировался и сразу же обратно в отель принимать душ), а также ограничение по численности команд. По некоторым данным, каждый теннисист может взять с собой только одного человека. И скорее всего, это будет тренер.

Услышав эти ограничения, топ-игроки подняли шум и массово стали говорить, что откажутся от участия в турнире. И во главе отказников встал сербский теннисист Новак Джокович. Он намекнул, что намерен пропустить US Open и начать сезон уже на грунте (грунтовый «Ролан Гаррос» стартует уже через неделю после завершения американского мейджора).

Немца Александра Зверева не устраивало, что придется провести шесть-семь недель в Нью-Йорке, учитывая и предварительный карантин, после которого придется еще набирать форму. Испанец Роберто Баутиста-Агут считает, что взять с собой одного тренера — это абсурд: «Со мной должен быть хотя еще и физиотерапевт». При этом массажистов и физиотерапевтов организаторы готовы предоставить своих на всех.

Серена Уильямс, по словам ее тренера Патрика Муратоглу, не захочет ехать без дочки. Вообще, возить с собой семьи привыкли многие теннисисты — в течение сезона они редко бывают дома, поэтому женам (иногда мужьям) и детям часто приходится кочевать вслед за спортсменом. Сделать исключение даже на один турнир мало кто пожелал.

По словам российского теннисиста Андрея Рублева, провести несколько недель взаперти в отеле всего лишь рядом с одним человеком — тяжело морально и может сказаться на мотивации.

Есть и те, как например австралиец Ник Кирьос, кто просто считает абсурдным проводить турниры в таких условиях, как не закончившаяся еще пандемия и нью-йоркские погромы.

Перед USTA и новым, буквально на днях назначенным директором US Open Стейси Алластер, стояла сложнейшая задача: потерять большое количество звезд и перевести турнир в разряд менее статусных, или же отменить и потерять сотни миллионов долларов. Помимо Джоковича и других топов на турнир совершенно точно не приедет Роджер Федерер, досрочно завершивший сезон из-за операции на колене. Рафаэль Надаль, действующий победитель (в финале прошлого года он обыграл россиянина Даниила Медведева), высказался пока неопределенно: «прямо сейчас я бы не поехал, а спустя два месяца — надо смотреть на ситуацию».

US Open и так много потеряет. Вполне вероятно, что провести турнир придется без зрителей, а билеты, программы гостеприимства, продажа еды, напитков и атрибутики — это почти половина дохода. Но так хотя бы получится сохранить выплаты от спонсорских соглашений и продажи телеправ. Уже сейчас USTA вынуждена была сократить более сотни своих сотрудников из-за финансовых проблем.

Поэтому, несмотря на ультиматумы звезд мирового тенниса, организаторы готовы решиться на проведение турнира. И по информации от источников Forbes, объявят об этом уже в ближайшее время. Пока не решено, будет ли проводиться квалификация, есть вероятность, что от нее откажутся. Против такого развития событий выступил 50-я ракетка мира француз Ришар Гаске. По его мнению, это будет ужасная несправедливость по отношению к игрокам за пределами топ-100. Но тем не менее, он призывает всех участвовать и считает, что «возить с собой по 5-6 человек на каждый турнир вовсе необязательно».

Игроки также опасаются и снижения призовых. По поводу их размера на US Open организаторы еще ничего не объявляли (в прошлом году призовой фонд составил 57 млн долларов), но о будущем сокращении призовых на всех турнирах уже говорят как о неизбежном.

Дирекция «Ролан Гаррос» обсуждает вариант сокращения участников мужской квалификации со 128 до 96 (у женщин и так было 96), а также от отказа от соревнований в миксте и от турнира легенд, и все для того, чтобы сократить призовой фонд. Так что вполне возможно, что по этому же пути пойдет и US Open.

Между тем, 750 килограмм клубники, которую вырастили специально для Уимблдона, используют для приготовления джема. Клубника со сливками — традиционное лакомство на лондонском мэйджоре, в этом году планировалось продать более 200 тысяч порций. После отмены Уимблдона организаторы решили сварить из нее джем, а остальное отправить в школы и на продовольственные скалды.