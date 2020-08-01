Открытый чемпионат США по теннису состоится в запланированные сроки. Проведение US Open намечено на период с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке, сообщает официальный сайт Ассоциации тенниса США.

Также организаторы соревнований намерены провести в запланированные сроки престижный турнир в Цинциннати (20-28 августа), который традиционно проводится перед Открытым чемпионатом США.

«Здоровье и безопасность участников неизменно стоят для нас в приоритете. Мы сотрудничаем и консультируемся с медиками и властями штата Нью-Йорк. На данный момент разработан план по охране здоровья и безопасности, который поможет снизить риск заражения в местах проведения соревнований и проживания теннисистов. Нью-Йорк является одной из самых безопасных локаций в стране по ситуации с коронавирусом», — сказано в заявлении Ассоциации тенниса США.

The @USTA continues its plans to host both the US Open and the Western & Southern Open at the USTA Billie Jean King National Tennis Center. pic.twitter.com/kERAtMcvrS — US Open Tennis (@usopen) July 31, 2020

US Open — один из четырех турниров серии Большого шлема. Соревнования проходят в конце августа — начале сентября в Нью-Йорке. Их проведением занимается Ассоциация тенниса США.