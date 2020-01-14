Датский изобретатель Петер Мадсен, убивший шведскую журналистку Ким Валль, женился на уроженке России Йенни Курпен, которая нашла поводы им гордиться. Об этом сообщает 7news.com.au.

Курпен до 2012 года жила в России, участвовала в акциях протеста и уехала из страны после «болотного дела». Сначала она отправилась в Киев, а затем в Финляндию и получила статус беженки. За Мадсена она вышла замуж в декабре 2019 года.

После ареста изобретатель развелся с женой, начал искать друзей по переписке и встретил Курпен.

Женщина пожаловалась, что после новостей об их свадьбе ей поступило множество угроз от людей, «которые так ненавидят насилие, что готовы убить и ее мужа, и ее саму».

«Я не собираюсь оправдываться за свой выбор, так как моя личная жизнь — это мое дело. <…> Я люблю и уважаю своего мужа, я горжусь им и 49-ю годами его человеческой и профессиональной жизни, кроме одного дня, который был и навсегда останется трагедией. Мой муж совершил ужасное преступление и за это наказан», — написала она.

Она подчеркнула, что считает Мадсена «самым красивым, умным, талантливым, преданным и чутким человеком на свете». По ее мнению, датчанин стал одной из жертв собственного преступления.

Датское издание B. T. предположило, что свадьба с Мадсеном — это акция Курпен, направленная на борьбу с травлей женщин, вступающих в отношения с заключенными. Однако сама активистка заявила «Русской службе Би-би-си», что в ее браке все по-настоящему.

Как сообщал «Рамблер», 10 августа 2017 года 30-летняя Валль отправилась в поездку с 46-летним Мадсеном на его самодельной подлодке. Журналистка планировала написать о нем статью.

На следующий день молодой человек Валль заявил о ее исчезновении. Полиция начала поиски, позже части тела женщины обнаружили в воде и на берегу, некоторые были обмотаны листами металла, некоторые — упакованы в пластиковые пакеты. Мадсена обнаружили на тонущей субмарине и спасли. Суду установил, что изобретатель спланировал преступление заранее, связал журналистку, подверг ее грубому сексуальному насилию и замучил до смерти. Его приговорили к пожизненному заключению.

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