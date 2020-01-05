Аномально теплая погода, установившаяся в Красноярском крае, привела к повышению уровня воды в реке Енисей. По словам замначальника главного управления МЧС России по региону Романа Ветчиникова, в районе сел Стрелка и Абалаково до достижения критической отметки остался 1 м.

«В населенном пункте Абалаково местной речкой Галкино, впадающей в Енисей, перекрыта часть дороги в одной из улиц поселка, затруднен проезд легкового транспорта к нескольким жилым домам», — рассказал Ветчиников ТАСС 5 января.

Он также добавил, что в Стрелке со 2 по 7 января действует гидрологическое предупреждение из-за угрозы подтопления. В населенных пунктах работают гидропосты, которые проводят замеры уровня воды каждые четыре часа. На данный момент подтопленных домов и приусадебных участков нет.

По данным на 5 января, температура в селах составляет -3 — -4 градуса. При этом в среднем в январе в Красноярском крае температура опускается до -16 градусов мороза.

1 января в Охотском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Это было сделано после того, как нагонная волна с моря затопила 15 жилых домов в поселке Морской.