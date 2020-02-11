В аэропорту также заявили о готовности к возмещению ущерба, причиненного владельцу животного.

Руководство сочинского аэропорта приняло решение уволить грузчика, разбившего при транспортировке переноску с собакой, которая из-за этого оказалась на взлетно-посадочной полосе.

В аэропорте заявили о готовности к возмещению ущерба, причиненного владельцу животного. Также ему готовы предоставить место и дополнительное обслуживание в бизнес-классе.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье. Переноску с псом уронили при погрузке, контейнер разбился, и он выбежал наружу. Грузчики поймали собаку и усадили обратно, замотав переноску скотчем. После того, как видео происшествия появилось в Сети, была проведена служебная проверка.

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