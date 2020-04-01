Коронавирус может передаваться в том числе половым путем. Об этом рассказал главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.

Половой путь передачи — не самый главный, но «об этом тоже, конечно, нужно думать, тем более находясь на карантине», сказал Пушкарь в программе «Мнение» канала «Россия 24».

Ранее 1 апреля Роспотребнадзор выдал россиянам предписание соблюдать расстояние не менее метра. Это правило должно соблюдаться везде, кроме такси. В ведомстве также разъяснили схему передачи коронавируса воздушно-капельным путем. По данным службы, передача через капли происходит, когда человек находится в тесном контакте с зараженным — в пределах одного метра.

По воздуху вирус передается на расстоянии, превышающем один метр. Частицы вируса диаметром менее 5 мкм могут оставаться в воздухе в течение длительного периода времени.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 870 тыс. человек, умерли — 43,5 тыс.

По данным оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

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