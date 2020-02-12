Силовиков начнут обучать элементарным вопросам по религии и вере для борьбы с экстремизмом. Такое предложение выдвинул член президентского Совета по взаимодействию с религиозными объединениями Анатолий Пчелинцев.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов вступают в борьбу с экстремизмом, зачастую совершенно не зная и не понимая религии и элементарных вещей, с ней связанных. Преподаватель Омской академии МВД Любовь Денисова подтвердила, что действительно силовики не очень хорошо разбираются в вопросах веры, пишет «Коммерсант».

Кроме того, общественники предлагают ввести в стране должность омбудсмена по защите прав верующих, так как после принятия закона Яровой отношения между государством и церковью во многих регионах обострились. Однако в РПЦ уверены, что введение новой должности ничего не изменит, а лучше бы «деполитизировать вопросы религиозной свободы».

Ранее NEWS.ru сообщал, что дискуссия о внесении изменений в Конституцию РФ перешла на новый уровень. Так, патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Основной закон было внесено упоминание о Боге.

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