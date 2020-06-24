После задержания фанатов «Спартака» за то, что они на одну минуту перекрыли дорогу, на которой нет трафика, и сожгли несколько единиц пиротехники в безлюдном месте, возникал главный вопрос: где правоохранительные органы углядели «признаки уголовно-наказуемого деяния» в нарушении, которое, по мнению многих юристов, тянет максимум на «административку». На этот вопрос нам ответил один из юристов, к которому обратились родственники задержанных, он пожелал остаться неизвестным.

— Родственники задержанных действительно сразу обратились к юридическому сообществу Москвы. Имеющийся на сегодняшний день опыт таких дел говорит о том, что полиция заводит уголовное, а не административное, дело по статье 213 УК РФ, которое позволяет им проводить задержания, обыски и иные оперативные мероприятия. Цель которых, на мой взгляд, не столько реально разобраться в сути правонарушения, а запугать как правило молодых людей, болельщиков, чтобы не повадно было. Из опасений того, что их болельщицкий опыт самоорганизации в проведении массовых мероприятий по поддержке любимой команды может масштабироваться в политическую повестку дня, сообщил «» юрист одного из задержанных.

Во вторник «Спартак» опубликовал еще одно заявление, в котором снова полностью поддержал своих болельщиков и попросил не квалифицировать дело, как хулиганство: «Совет директоров футбольного клуба «Спартак Москва» выражает обеспокоенность в связи с продолжающимися задержаниями болельщиков «Спартака», провожавших команду на матч в Тулу. Действия болельщиков были направлены на поддержку любимой команды. Яркий перформанс оценили и клуб, и команда. Мы считаем, что подобные действия болельщиков не должны квалифицироваться как хулиганство. Никто не пострадал, а перекрытая дорога по факту используется в основном клубным транспортом. Мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки любимого клуба. Всем известны аналогичные акции других клубов в том числе и в других городах страны».

В борьбу за болельщиков включилась и Российская премьер-лига. «Организация работает в тесном сотрудничестве с МВД и Европейской юридической службой для переквалификации действий болельщиков на административное нарушение за перекрытие дорог. Соответствующая статья есть в КоАП РФ», — сообщает Sport24 со ссылкой на главу департамента по безопасности РПЛ Александра Мейтина.