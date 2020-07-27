Подтверждение генетического родства по суррогатным детям, обнаруженным в квартире в подмосковном Одинцове, отправил в СК глава юридической компании «Росюрконсалтинг» Константин Свитнев. По версии следователей, он является организатором торговли младенцами, с чем юрист не согласен. Он готов отстаивать истину, в том числе в международных судах.

Как ранее сообщал «», не так давно по так называемому «делу врачей» были арестованы 8 человек. Среди них эмбриолог, врач-уролог-андролог Тарас Ашитков, его компаньон- репродуктолог, акушер-гинеколог Юлиана Иванова, врач высшей категории, акушер-гинеколог Лилия Панаиоти, суррогатная мама Татьяна Блинова, переводчик Кирилл Анисимов, юрист Роман Емашев. Одним из организаторов является Глава юридической компании «Росюрконсалтинг» Константин Свитнев, он объявлен в международный розыск.

Следствие (кстати, в следственную группу входят 15 следователей СК) полагает, что компания участвовала в преступной схеме торговли младенцами. Рожденные суррогатными мамами дети не имели кровного родства с заказчиками. Как указано в материалах уголовного дела, брался биоматериал неустановленных мужчин и донорские женские яйцеклетки из базы. Эмбрионы далее подсаживались суррогатным мамам.

— Это ложь. Прямое генетическое родство есть по всем 11 эпизодам, которые нам вменяют. Тесты ДНК сделаны по всем четверым детям и их родителям — все они подтверждают родство. Это те малыши из квартиры в Одинцове. Все родители сдавали свой генетический материал. А одному мужчине делали операцию по извлечению сперматозоида, — прокомментировал «» Свитнев.

Юрист утверждает, отправил в Следственный комитет копии паспортов генетических родителей (которые следствие считает неустановленными).

Он официально требует проведения генетической экспертизы. Это несложная процедура, учитывая соглашение об оказании правовой помощи между Филиппинами и Россией. Ведь отец двойни — известный филиппинский политик, готов сдать тест ДНК. Он мечтает, наконец, забрать своих детей. Мужчина с женой готовится к приезду в Россию, как и его земляки из другой филиппинской семьи.

Свитнев готов предоставить любые документы, в том числе визы и бумаги, подтверждающие пребывание биологических родителей в России, выписки из клиник репродукции и тесты ДНК.

— К сожалению, за полгода никто из СК со мной не связывался. Если бы следствие провело экспертизу, то невинные люди не оказались бы за решеткой, — считает юрист.