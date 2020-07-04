Алексей Богдановский. США могут потерять конкурентное преимущество, ограничив визы для работников IT, сказала Mpravda.com специалист по американскому иммиграционному праву адвокат Елизавета Крюкова.

Ранее администрация Дональда Трампа ограничила выдачи ряда рабочих виз, сославшись на необходимость защищать рабочие места американцев. Де-факто визы не выдавались с марта из-за пандемии коронавируса, но решение Трампа может продлить ситуацию на неопределенный срок и после окончания пандемии.

«Большинство американских компаний сталкивались с нехваткой IT-профессионалов на протяжении последних нескольких лет, и эта нехватка лишь увеличивалась из-за высокого спроса. Даже во время пандемии и высокой безработицы есть высокий спрос на IT-профессионалов… Несомненно, что США могут потерять конкурентный сектор рынка, если высокотехнологичные центры будут развиваться в других странах, даже если они и будут работать на нужды США», — сказала Крюкова, которая является основательницей юридической компании National Capital Legal Services в Вашингтоне.

Она пояснила, что рабочая виза типа H-1B, которую теперь США не выдают, использовалась для привлечения высококвалифицированного технического персонала, в том числе и менеджеров, которые создавали рабочие места в США.

«Исторически США всегда пользовались возможностью создать платформу для работы лучших умов, привлекая ведущих ученых, инженеров, биологов и докторов. Спрос на них никогда не был выше, чем сейчас. Пандемия лишь увеличивает спрос на наиболее эффективных, инновационных профессионалов, которые могут выстроить работу в новых реалиях. Новая рабочая сила обычно привносит новые идеи и подходы. К сожалению, это теперь заблокировано мерами против рабочих виз», — констатировала юрист.

Президент США Дональд Трамп в июне подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз. Трамп распорядился приостановить выдачу виз категорий H-1B, H-2B, J и L до 31 декабря 2020 года. Как ранее сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации, исключение по визам H-2B будет сделано только для работников индустрии по добыче и переработке морепродуктов, что составляет около 15% от общего числа этих виз.

В число виз, попадающих под ограничения, входят H-1B для работы в высокотехнологичных областях, H-4 для супругов-держателей ряда других виз (включая H-1B и H-2B), H-2B для низкоквалифицированных кадров, а также визы категорий J (для стажеров, преподавателей и летней работы) и L (переводы внутри компаний между офисами в разных странах).