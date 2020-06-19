Верховный суд Нидерландов принял жалобу по делу ЮКОСа — это очередной виток противостояния между экс-акционерами нефтяной компании и государством. История и впрямь бесконечная. Россия должна выплатить $57 млрд ЮКОСу по решению суда Гааги. Минюст уже привык к многолетней тяжбе и сдаваться не намерен.

Голландия приняла кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа $57 млрд.

Казалось бы, в Гааге могут рассмотреть дело только с согласия всех сторон конфликта. Россия вроде как добро не давала. Несмотря на это в деле появился международный трибунал, и власти опять готовятся к выяснению отношений. Мало того, что РФ не оспаривает вердикт, так уже анонсирована распродажа ценных активов.

Ранее по делу ЮКОСа были арестованы бренды водки «Столичная» и «Московская». Их планируется продать на аукционе в сентябре, чтобы частично вернуть деньги бывшим акционерам нефтяной компании, которые Россия должна выплатить по решению суда Гааги.

«Вопрос больше политический, чем правовой. Российский Минюст по такого рода спорам занимает однозначную позицию не выплачивать никому компенсаций, — говорит управляющий партнёр юридической фирмы Tax Compliance Михаил Бегунов. — В России рассматривались судебные споры по налоговым претензиям к ЮКОСУ, которые были признаны законными».