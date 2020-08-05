Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения генерального директора организации Юрия Гануса. Об этом сообщил ТАСС член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

«Наблюдательный совет рекомендовал рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса», — сказал собеседник агентства.

В середине июля был опубликован аудиторский отчет, выявивший «существенные нарушения финансовой деятельности» РУСАДА, позиция которого в вопросе допинговых нарушений в России идет вразрез с политикой государственных ведомств.

Аудит был инициирован учредителями РУСАДА — Олимпийским и Паралимпийским комитетами России. Результаты проверки были переданы в наблюдательный совет РУСАДА, который должен был проанализировать характер выявленных нарушений и отреагировать в рамках своих полномочий.

На сайте РУСАДА, в свою очередь, были опубликованы ответы на обвинения и возражения организации. В частности, отчет по итогам аудита там назван недостоверным, поскольку «аудиторы не использовали все имеющиеся в бухгалтерии РУСАДА документы».

Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил о своем несогласии с выводами аудиторов. Ранее он отвергал обвинения в коррупции и предполагал, что «недоброжелатели из верхних эшелонов» инициировали попытки дискредитации агентства и его лично.

Сайт с доводами Гануса подвергся хакерской атаке, а сам гендиректор всерьез опасается крайнего варианта развития событий, при котором он будет физически ликвидирован спецслужбами РФ, разделив судьбы своих предшественников на этом посту.