Один из лучших пианистов России, народный артист Юрий Розум попал в больницу и перенёс сложную операцию из-за профессиональных проблем со спиной. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Музыканту провели фиксацию позвоночника, закрепив винтами специальные пластины.

Врачебная помощь понадобилась из-за специфики карьеры пианиста — профессионалы проводят за инструментом много времени, что негативно сказывается на позвонках. Так, известно, что Розум выходит на сцену более 300 раз в год.

Сейчас маэстро находится в больнице под наблюдением врачей.

Юрий Розум — пианист-виртуоз, народный артист России, лауреат международных конкурсов, академик РАЕН, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных и Московского государственного института музыки им. Шнитке.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в прошлом году состоялся гала-концерт пианиста Юрия Розума. Он был посвящён сразу трём юбилеям: 65-летию музыканта, 45-летию его творческой деятельности и 15-летию Международного благотворительного фонда Юрия Розума.