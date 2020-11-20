Актриса Дарья Юргенс отказалась продать совесть и честь. Об этом она сама сообщила в своем твиттере.

52-летняя Юргенс, как сообщал «Рамблер», известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Брат 2», «Про уродов и людей», «Улицы разбитых фонарей», «Подкидыш», «Итальянец», «Ментовские войны» и «Агентство НЛС». Позавчера она сообщила в твиттере, что некто прислал ей сценарий эротически-драматической комедии, она прочла его и отказалась сниматься.

«Удивились, ведь большие деньги, а сейчас очень тяжко! Неужели люди не понимают, что совесть, честь нельзя купить или продать?! Лучше я поголодаю, блин, как противно!» — написала актриса.

Пользователи социальной сети стали хвалить ее за это. Вчера Юргенс опубликовала новый твит, в котором поблагодарила их за это и призналась, что испытывает неловкость, потому что совершила не подвиг и даже не поступок, а просто поступила нормально.

«Сейчас быть нормальным хоть и не подвиг, но… что-то героическое в этом есть», — написал один из комментаторов.

В 2018 году Юргенс рассказала, что обдумывала суицид, когда актер Евгений Дятлов объявил ей, что согрешил, и ушел из семьи. Актриса призналась, что не решилась убить себя из-за ребенка. Юргенс и Дятлов познакомились во второй половине 1980-х годов, в 1989-м поженились, в 1991-м у них родился сын, а в 1996-м они развелись.