Телеведущий Иван Ургант нашёл способ исключить появление оскорбительных для некоторых зрителей шуток в эфире программы «Вечерний Ургант». Для этого в одном из выпусков передачи он надел на голову шляпу с «закрывающейся бахромой».

Именно в такой шляпе, по словам Урганта, на прошедшей премии «Грэмми» появился американский певец и актер Билли Портер. Головной убор имеет широкие поля, украшенные бахромой по всей окружности. При этом декор автоматически двигается, открывая или закрывая лицо по желанию владельца. Телеведущий придумал, как использовать эту функцию шляпы. По его словам, так можно избежать появления в эфире оскорбительных шуток.

«Я эту шляпу не контролирую. Она настроена таким образом, что закрывается, если я начинаю произносить шутку, которая может кого-то оскорбить», — пояснил Ургант.

Демонстрируя работу шляпы, телеведущий начал рассказывать шутку про французского актера Жерара Депардье, но не успел ее закончить, поскольку бахрома в течение пары секунд закрыла его лицо.

7 января, как сообщал «Рамблер», в эфире программы «Вечерний Ургант» был продемонстрирован коллаж, который иллюстрировал рождение американского актера Николаса Кейджа, изображенного в яслях в окружении режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. В результате активисты православного общественного движения «Сорок сороков» опубликовали петицию с требованием лишить Ивана Урганта российского гражданства, а адвокат Шота Горгадзе призвал возбудить в отношении телеведущего уголовное дело.

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