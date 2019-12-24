Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» прокомментировал предложение лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова раздать россиянам неизрасходованные в бюджете деньги. Речь идет о триллионе рублей.

Телеведущий посчитал, что на каждого россиянина придется по 7 тыс. рублей. Однако, если убрать детей, которым «не нужны деньги», пенсионеров, которые уже «накопили», бюджетников, у которых «зарплата постоянно растет» и людей среднего возраста, у которых «сил много и работы», останутся 550 депутатов Государственной Думы. И вот тогда деньги станут более ощутимыми.

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Иван удивился, как в такой стране с большими возможностями не нашли способа потратить бюджетные деньги.

«Могли плитку в Москве еще раз переложить, могли отдать деньги Федору Бондарчуку, чтобы он снял какой-нибудь фильм интересный. Или, в конце концов, могли достроить космодром «Восточный». Ну триллион всего, до конца не достроят, но могли бы поставить хотя бы цветники из покрышек», — пошутил Ургант.

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