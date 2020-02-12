Телеведущий Иван Ургант пошутил про китайскую студентку Лесли, которую вылечили от короновируса и выписали из больницы в Тюмени. Об этом шоумен высказался в своей передаче «Вечерний Ургант».

«Студентка выздоровела, теперь будет жить одна в 16-этажном доме», — пошутил ведущий, намекая на то, что люди будут бояться находиться с переболевшей инфекцией девушкой в одном здании.

Ранее студентку из Китая выписали из тюменской инфекционной больницы. По словам главы областного департамента здравоохранения, она абсолютно здорова и не представляет опасности для окружающих.

Вспышка коронавруса была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Только за 11 февраля от инфекции погибли 108 человек. Всего известно о 42,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Еще почти 190 тысяч человек изолированы, так как их симптомы похожи на китайскую пневмонию, передает портал «Утро.ру».

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