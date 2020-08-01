Сергей Астахов. Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил Mpravda.com, что удивлен заявлению футбольного клуба о своей отставке.

В субботу «Химки» на своем официальном сайте сообщили, что Юран покидает пост главного тренера.

«Я удивлен заявлению «Химок», это очень странно. Официальных документов я не подписывал. Моя трудовая книжка лежит в клубе», — сказал Юран по телефону.

Юран был назначен на пост главного тренера «Химок» в январе, он сменил на этой должности Андрея Талалаева. «Химки» по итогам прошлого сезона вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и дошли до финала Кубка России, где со счетом 0:1 проиграли петербургскому «Зениту».