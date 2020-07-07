Золотая интрига в российской премьер-лиге больше не актуальна. Сергей Семак в день, когда стал дедушкой (у Сергея Богдановича в воскресенье родилась внучка), получил еще один подарок — его «Зенит» оформил чемпионский титул, уложив в Краснодаре на лопатки местных «быков». О новоиспеченном чемпионе и турнирных вопросах, на которые нам предстоит получить ответы в заключительных турах, в рамках созданной «» совместно с Объединением отечественных тренеров рубрики мы поговорили с тренером ФК «Химки» Сергеем ЮРАНОМ.

— Сергей, чемпионство «Зенита» ни у кого сомнений не вызывало. Вопрос был лишь в том, когда оно будет оформлено. За 4 тура до финиша никто в РПЛ еще не побеждал. Сине-бело-голубые так хороши?

— Надо признать, что никто не мог составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство. «Локомотив» пытался навязать борьбу, но это было при Юрии Семине. Надо признать, что питерцы стали первыми абсолютно по делу и заслуживают похвалы. И до пандемийного перерыва, и после него команда Сергея Семака выглядела лучше остальных, что нашло отражение в результатах.

Отмечу, что чемпионский титул «Зенит» оформил в Краснодаре, где встречался с сильной и мотивированной командой. 4:2 — очень уверенная точка в чемпионской гонке, поставленная аж за 4 тура до финиша.

— «Краснодар» старался как мог, но «Зенит» довольно уверенно довел дело до желанной победы. Не помешало ли «быкам» отсутствие игровой практики ввиду двух не состоявшихся матчей с «Динамо» и «Оренбургом»?

— Уровень футболистов у «Зенита» несколько выше, чем у «Краснодара». В этом в первую очередь кроется залог их победы. То, что после вынужденного перерыва «быки» провели всего 1 матч, тогда как остальные клубы РПЛ по 3, вряд ли серьезно отразилось на их игровом тонусе и повлияло на исход встречи с питерцами. Напротив, полагаю, что благодаря этому «Краснодар» был посвежей и имел время на тренировках отработать то, что остальные не успели сделать за тот короткий срок, что был отведен на подготовку к рестарту. Вряд ли, если бы хозяева поля провели больше матчей, итог их встречи с «Зенитом» был иным.

— Имея в свое время в составе Халка и Витселя, «Зенит» таких результатов на внутренней арене не добивался.

— Здесь скорее надо отталкиваться от соперников петербуржцев. Возьмем «Спартак», который приобретает игроков под самые высокие задачи, но у красно-белых ничего не получается. В «Краснодаре» появилось много новых футболистов, но, если их сравнивать с теми, кто был в команде 3–4 года назад, то не могу сказать, что команда стала сильней. С Федором Смоловым и Шарлем Каборе, на мой взгляд, «быки» играли лучше. «Локомотив» более стабилен, но смена тренера по ходу сезона не пошла «железнодорожникам» на пользу. Убежден, что красно-зеленым следовало дать Юрию Павловичу завершить чемпионат, а уже потом решать его дальнейшую судьбу. У москвичей был шанс побороться даже за чемпионство, а теперь команда теряет драгоценные очки в тех матчах, в которых просто обязана побеждать. ЦСКА в двух последних турах ожил, но на чемпионство они не претендовали, и называть их конкурентами «Зенита» не приходится в любом случае. На данном этапе не видно клуба, который мог бы реально конкурировать с сине-бело-голубыми.

— Согласны, что Артем Дзюба — лучший игрок чемпионата?

— Игру нападающего всегда оценивают по результатам. Артем и в сборной хорошо играл в этом сезоне, и за «Зенит» много забивает и отдает. Конкурировать с ним сейчас довольно сложно. Когда пошла игра у Алексея Миранчука, я надеялся, что он сможет поспорить с Дзюбой за звание лучшего игрока премьер-лиги, но пока не получается.

— Перед «Зенитом» стоит цель выиграть в ближайшие 4 года 3 титула, чтобы к 100-летию добавить на эмблему вторую звездочку. Выполнимая задача?

— Состав в большинстве своем будет сохранен, хотя футболисты не молодеют и кто-то все же покинет команду. Если будет достойное усиление, то задача эта вполне осуществима. Но многое будет зависеть от конкурентов. Прибавят, усилятся другие претенденты на чемпионство — будет борьба. Надеюсь, что прибавит ЦСКА, закончится неразбериха в «Спартаке», сделают правильные выводы в «Краснодаре», которому необходимо усиление на 2–3 позициях.

— Больным местом «Зенита» является выступление в Лиге чемпионов. Способна команда Семака наконец-то выйти из группы?

— Для этого необходимо усиление, хотя бы 2–3 игрока под Лигу чемпионов. Главный европейский клубный турнир — совсем другой уровень, чем наше внутреннее первенство. «Зенит» ставит такую цель, к тому же выступление в ЛЧ может приносить в клубный бюджет серьезное пополнение. Но для этого сначала надо потратиться на приобретение игроков. В этом сезоне питерцы попали в среднюю, крепкую группу, но надо признать, что россияне не смогли конкурировать за выход в плей-офф с соперниками.

— Чемпионская интрига исчерпана, но остаются другие. Кто получит вторую путевку в групповой этап ЛЧ: «Локомотив» или «Краснодар»?

— При всем уважении к «Крыльям Советов», «Локомотив» не имел права терять очки в домашней встрече с самарцами. И ничья с «Сочи» может дорого обойтись на финише, когда будут подсчитывать очки и распределять места и медали. Думаю, что в заключительных турах «Краснодар» сможет обойти «железнодорожников» и забрать прямую путевку в групповой этап ЛЧ.

— «Локо» второй тур подряд теряет очки, забив лишь 1 гол в двух последних матчах, да и тот в компенсированное время. Что не так с командой? Это все последствия расставания с Семиным?

— Я смотрел игры «Локо» с «Крыльями» и «Сочи» и обратил внимание, насколько тяжело дается игра футболистам москвичей. Какая-то усталость чувствуется в их действиях. Но и психологический фактор сбрасывать со счетов не стоит, ведь он является одним из определяющих в футболе. Ребята привыкли к прежнему тренеру, его тренировочному процессу. Не думаю, что Марко Николич внес серьезные изменения, но что-то свое он добавляет и в игру, и в тренировки. Отсюда, думаю, и эти незапланированные потери очков. Повторюсь, надо было дать Семину закончить чемпионат, а теперь его уход добавил в команду нервозности и неуверенности. И это проявляется в матчах с не самыми грозными соперниками, а ведь впереди у «Локо» встречи со «Спартаком» и ЦСКА.

— «Спартак» на своем поле довольно неожиданно проиграл «Тамбову». Кто виноват: сами красно-белые, соперник, судья?

— Как известно, выигрывает команда, а проигрывает всегда тренер. Домашние матчи с «Уфой» (0:1) и с «Тамбовом» могли стать определяющими для красно-белых в борьбе за путевку в Лигу Европы. Леонид Федун делает для команды все возможное: построил стадион, создал прекрасные условия для тренировок, покупает игроков, футболисты вовремя получают зарплату, а результата все нет. Когда «Спартак» не может дома обыграть «Тамбов», то очевидно, что что-то в команде не так. «Уфа», спору нет, крепкий соперник, играющий строго от обороны, но москвичи должны их побеждать на своем поле.

— Подбор игроков у красно-белых довольно приличный, но, даже играя в 3 центральных защитника, команда меньше двух не пропускает в последних матчах. Есть явные проблемы в позиционных атаках. Тедеско не тянет?

— Доменико уже не первый день в команде, а наладить игру не может. И пандемийный перерыв здесь вряд ли можно назвать серьезным препятствием. Где-то тренерский штаб ошибается с тактикой на игру, где-то с определением стартового состава. ЦСКА до игры со «Спартаком» выглядел не очень, но обыграл красно-белых. А про игры с «Уфой» и «Тамбовом» я уже говорил. У Тедеско явно не получается. Может, надо подучиться.

— После победы над «Спартаком» ЦСКА разгромил в Грозном «Ахмат», который очень прилично смотрелся после рестарта. Счет по игре?

— Ключевым моментом для армейцев стал матч со «Спартаком», победа в котором дала игрокам мощный психологический толчок. Команда перезагрузилась, по делу обыграв красно-белых (2:0), да и в матче с «Тереком» 4:0 абсолютно заслуженные. Игроки раскрепостились, а ведь до «Спартака» действовали на поле зажато, неуверенно. Команда у армейцев неплохая, и, думаю, они смогли преодолеть свою черную полосу. Надо отдать должное Евгению Гинеру, при котором ЦСКА всегда на плаву, всегда претендует на еврокубки и попадает как минимум в Лигу Европы.

— Самоволка Виктора Ганчаренко пошла на пользу и ему и команде?

— Да, в матче с «Динамо» командой руководил Сергей Овчинников, но определяющим моментом стала именно победа над «Спартаком». ЦСКА — клуб серьезный, все время в центре внимания, давление сумасшедшее. Как тренер понимаю, что череда неудач может выбить из колеи, привести к срыву. Но Ганчаренко вернулся и вновь делает свое дело.

— Расставшийся с Игорем Черевченко «Арсенал» одержал первую победу после 5 поражений подряд. Туляки прибавили или это тот самый эмоциональный эффект от смены тренера?

— Нельзя сказать, что Тула заиграла иначе. Смена главного тренера всегда приводит к встряске команды. После смены наставника во всем мире команды побеждают, наверно, в 90–95% случаев. Так случилось и с «Арсеналом». Посмотрим, что будет дальше. Черевченко? Он хорошо работал с командой, которая даже в зоне еврокубков засветилась, но, подписывая контракт с клубом, тренер уже должен быть готов к отставке, такова тренерская доля. А после поражения на своем поле от «Терека» руководство клуба решило, что пора что-то менять.

Бывает, что команда и тренер устают друг от друга, и тогда необходимо что-то менять. Посмотрим, как будет выглядеть «Арсенал» в следующих матчах, и тогда поймем, была ли победа над «Динамо» лишь вспышкой на фоне эмоций или руководство действительно приняло правильное решение.

— «Уфа», практически не забивая и штампуя ничьи, уже на 6-м месте, которое может стать проходным в еврокубки. Удержится на нем команда Вадима Евсеева?

— Бюджет уфимцев не позволяет решать задачу выхода в еврокубки, но ведь в футбол играют не деньги, а футболисты. Кому-то может не нравиться игровой стиль «Уфы», предпочитающей действовать вторым номером, но тренер должен четко понимать, за счет чего его подопечные могут набирать очки. У Евсеева элементарно нет футболистов, с которыми можно было бы играть в атаку и демонстрировать результативный футбол. Но команда бьется, играет на максимуме возможностей. Посмотрите, как они выгрызли в компенсированное время ничью у «Урала». Что касается еврокубков, то было бы некрасиво назвать сенсацией возможное попадание уфимцев в Лигу Европы, но шансов на это не так много.

— С приходом Андрея Талалаева «Крылья» не проигрывают в матчах с фаворитами, но и не побеждают. Смогут самарцы сохранить прописку в РПЛ?

— Судя по сложнейшему календарю в оставшихся 4 турах, спастись самарцам будет очень тяжело. 2 очка, что упустили «Крылья» в компенсированное время с «Локомотивом», были золотыми. А тут еще один из конкурентов — «Тамбов» — неожиданно обыгрывает «Спартак». В футболе все бывает, и я желаю самарцам успешно провести оставшиеся матчи, но положение у них не самое выгодное. Хотелось бы, чтобы команда осталась в вышке, ведь в Самаре такие замечательные болельщики, новый стадион. Но придется сложновато.

— Кто главный претендент на вылет?

— Очевидно, что «Оренбург». Насколько я знаю, изменения произошли не только в тренерском штабе, который покинул Владимир Федотов, но и сменилось руководство, главный спонсор. Добавим сюда коронавирусные проблемы, технические поражения. Психологически очень сложно в такой ситуации решать задачу сохранения места в премьер-лиге. Думаю, процентов на 99 «Оренбург» уже в ФНЛ.

РПЛ. 26-й тур

«Краснодар» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:4, «Рубин» (Казань) — «Оренбург» (Оренбург) — 1:0, «Уфа» (Уфа) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1, «Локомотив» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 0:0, «Ахмат» (Грозный) — ЦСКА (Москва) — 0:4, «Спартак» (Москва) — «Тамбов» (Тамбов) — 2:3, «Крылья Советов» (Самара) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:0, «Динамо» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 0:1

Положение команд