Главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, ранее обвинившего СССР в развязывании Второй мировой войны, никто не держит в России. Об этом заявил глава Свердловского областного совета ветеранов, генерал-майор Юрий Судаков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На пресс-конференции в Екатеринбурге ветеран отреагировал на скандальные заявления Венедиктова.

«Венедиктов, давайте будем честны, — не среди нас, сидящих здесь, а других — из «пятой колонны». Которая живет здесь, а смотрит куда-то в сторону. Но никто же не мешает покинуть нашу Родину, если он так думает!» — считает ветеран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Венедиктов со скандалом выступил в екатеринбургском «Ельцин-центре», обвинив Советский Союз в развязывании Второй мировой войны с помощью пакта Молотова-Риббентропа. Через несколько минут после оглашения этого тезиса журналист упал со сцены.

Видео дня. У экс-жены короля Малайзии Воеводиной отек мозга