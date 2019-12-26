Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России направило предложение в Министерство транспорта РФ по корректировке норм обеспечения пассажирских судов ремнями безопасности после того, как в сентябре судно село на мель на реке Малая Обь. Об этом 26 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя управления Романа Кашина.

По его словам, согласно существующей нормативной базе, необходимость оснащения ремнями безопасности распространяется на суда, построенные и введенные в эксплуатацию до 2016 года. В эту категорию, отметил Кашин, судно «Метеор» не попадало.

«В связи с чем мы направили предложение в Министерство транспорта РФ для проработки вопроса об оснащении всех водных судов ремнями безопасности», — заявил представитель ведомства в ходе пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Кашин добавил, что предложение было поддержано центральным аппаратом СК.

14 сентября теплоход «Метеор», направлявшийся из поселка городского типа Березово в Ханты-Мансийск, сел на мель на реке Обь, в районе поселка Перегребное. На борту судна находились 54 пассажира и шесть членов экипажа, из них восемь пострадали.