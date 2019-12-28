На Урале пенсионерки тайно запустили брошенный ликеро-водочный завод. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщил портал Ura.ru со ссылкой на обвинительное заключение прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, подозреваемые запустили выпуск водки на законсервированном заводе в Верхнеуральске.

Отмечается, что на заводе сохранилось исправное оборудование, и женщины с помощью нанятых местных жителей с ноября 2017-го по март прошлого года произвели более 40 тыс. бутылок общей стоимостью свыше 7,1 млн рублей.

Еще 90 тыс. бутылок находилось в производстве.

При этом прокуратура оценила и ущерб, нанесенный правообладателям — 540 тыс. рублей.

В сентябре 2018 года сотрудники полиции выявили в Красноярске две линии по производству и упаковке контрафактного алкоголя. Из оборота удалось изъять порядка 15 тыс. л напитков.