Из-за вспышки коронавируса «Уральские авиалинии» отменили рейсы из Екатеринбурга в Рим, Париж и Мюнхен до 28 марта. Самолеты, летающие по этим направлениям, заполнялись главным образом пассажирами из Китая.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в КНР и с введением ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов авиакомпания «Уральские авиалинии» вынуждена отменить ряд рейсов своей полетной программы до конца зимней навигации. Отмена коснется направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая: Екатеринбург—Мюнхен, Екатеринбург—Париж, Екатеринбург—Рим», — пояснили URA.RU в пресс-службе авиакомпании.

Пассажирам, купившим билеты в Европу, авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает альтернативные варианты перелетов со стыковками в Москве и Праге. Для оформления возврата денежных средств необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов.

Директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев говорит, что это было вполне ожидаемым решением. Однако для уральского туристического рынка, по его словам, потери будут незначительными. Рейсы предусматривали ничтожную квоту для пассажиров из Екатеринбурга.

С 27 января действует запрет на поездки организованных тургрупп из Китая в любую страну. Поэтому были отменены рейсы «Уральских авиалиний» в Хайкоу из Екатеринбурга и Тюмени, а также в Ордос и Сиань из Екатеринбурга. Полетная программа в Пекин и Харбин сохраняется.

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