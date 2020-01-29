Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полеты в ряд европейских стран из-за распространения коронавируса. Об ТАСС рассказали в пресс-службе перевозчика в среду, 29 января.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Сейчас случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По последним данным, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом в китайской провинции Хубэй, возросло до 125. Кроме того, зарегистрировано 840 новых случаев заболеваний в провинции. Всего в регионе заражены 3554 человека.