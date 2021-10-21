Лесорубы, владельцы частных домов, строители и садоводы активно пользуются бензопилами. Производители предлагают широкий ассортимент техники с различными характеристиками. Если вам нужна универсальная бензопила, заказать ее можно в интернет-магазине ROMB. Однако до принятия решения в пользу конкретной модели, стоит рассмотреть несколько важных параметров приборов.

Мощность

Основным параметром, на который важно обратить внимание, является мощность мотора. От этого зависит производительность прибора. Также от мощности зависят габариты, масса, расход топлива, принцип запуска двигателя.

Лишние расходы бюджета и бензина не нужны. Если пила нужна для выполнения работ на садовом участке, стоит приобрести компактную бытовую модель с небольшой мощностью. Самые высокие показатели имеют устройства профессионального типа, которые применяются для заготовки леса.

Шины и цепи

Максимальная глубина пропила напрямую зависит от размера направляющей шины. Слишком длинные детали создают высокую нагрузку на мотор и становятся причиной вибраций. Посмотреть рекомендуемые параметры шин для конкретной модели пилы можно в паспорте прибора.

У бытовых и полупрофессиональных устройств длина может быть не более 40 см, у профессиональных – до 75 см. Цепи для бензопил подбираются с учетом параметров шин. Также важно учесть шаг режущих элементов и профиль. Параметры измеряют в долях дюйма: 0,325; 0,404 или 0,375.

Шаг оказывает влияние на производительность агрегата. Чем он меньше, тем сложнее пила справляется с работой. Однако с увеличением параметра повышается вибрация прибора во время эксплуатации. В связи с этим шины и цепи большого шага используются в профессиональных приборах. Бытовые бензопилы имеют шаг 0,325 дюйма. Важно чтобы шины и цепи для техники были выпущены тем же производителем.

Масляный насос

Во время эксплуатации прибора большое значение имеет надежность смазки. За нее отвечает масляный насос. Прежде чем приобрести пилу, стоит изучить его характеристики. Элемент может быть изготовлен из пластика или металла. Второй вариант обходится дороже, но является более надежным. Полупрофессиональные и профессиональные модели бензопил часто имеют регулировку подачи масла на насосах. Бытовые агрегаты не имеют подобного оснащения.

Выбрать и заказать бензопилу можно в интернет-магазине ROMB. Компания реализует технику ведущих мировых производителей. Если самостоятельно определиться с моделью сложно, можно проконсультироваться со специалистами. В каталоге представлены бензопилы с различными характеристиками. Все оборудование соответствует высоким стандартам качества и безопасности, имеет сертификаты и гарантии.