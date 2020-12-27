Раскритиковала известная спортсменка и наряды участниц чемпионата России

Ирина Роднина по завершении соревнований выразила своенедовольство некоторыми моментами.

Так, не все понравилось ей в катании Евгении Тарасовой и ВладимираМорозова, которые выиграли чемпионат России в парном катании. Она поздравилапару и тренера спортсменов, похвалив программу. Однако добавила ложку дегтя – Роднина считает, чтопри таких сложных элементах фигуристы показали «юниорский уровень катания».

Недовольнабывшая спортсменка осталась и костюмами фигуристок. Она назвала из безвкусными. Наряды россиянок Роднина нашлапохожими один на другой.

«У всех всё одно и то же – перемычечки и перетяжечки. Это безвкусно»,

– заявила она в беседе с»Чемпионатом».

Высказалась Роднина и о победе Анны Щербаковой, которая втретий раз подряд стала чемпионкой России в женском одиночном катании. По еесловам, в триумфе спортсменки не было ничего неожиданного. Роднина отметила,что постоянство фигуристки ее впечатлило.

Елизавету Туктамышеву Ирина Константиновна раскритиковала занабранный вес. По ее мнению, это сделало катание девушки «тяжелым», пишет «Чемпионат».

Ранее Роднина высказалась об Алине Загитовой в качествеведущей популярного шоу «Ледниковый период».