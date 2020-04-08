Компания Unilever 8 апреля объявила о начале производства антибактериального геля на контрактных мощностях в Тульской области. Запланированный объем — до 1 млн упаковок ежемесячно.

«Компания Unilever наладила выпуск в России антибактериального геля под торговой маркой «Бархатные ручки». Так компания отреагировала на запрос рынка в условиях роста инфекционной заболеваемости в стране», — приводит ТАСС сообщение компании.

Гель для рук с антибактериальным эффектом будет производиться на основе 70%-ного этилового спирта в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Производиться он будет на базе ООО «Аэрозоль Новомосковск» в Тульской области.

В магазины и аптеки товар поступит в середине апреля.

О готовности начать производство антисептиков ранее заявила компания «Газпром». Дезинфицирующие средства будут создаваться из изопропанола и этанола, которые могут использоваться как базовые вещества для санитайзеров. Такое производство «Газпром» готов развернуть на своих заводах в сжатые сроки.

Ранее в апреле МЧС призвали не использовать водку в качестве антисептика для рук или ингредиента для приготовления дезинфицирующего состава. Также россиянам рассказали, какие предметы они чаще всего забывают дезинфицировать.