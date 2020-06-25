Компания Unilever избавится от слов «светлый», «белый», «осветляющий» на упаковках своих продуктов, сообщается на сайте компании.

«Мы полностью привержены тому, чтобы иметь глобальную линейку брендов по уходу за кожей, которая заботится обо всех оттенках кожи, отдавая дань разнообразию красоты. Мы признаем, что использование слов «светлый», «белый» предполагает единый идеал красоты, что, по нашему мнению, не является правильным, и мы хотим решить эту проблему», — говорится в сообщении представителя компании Санни Джэин.

В соответствии с новым правилами, компания намерена сменить название крема для лица, выпускающегося в странах Азии под маркой Fair & Lovely («Светлая и милая»). Крем во многих магазинах продается в категории осветляющей косметики, хотя, по мнению самой компании-производителя, он не имеет таких свойств, а лишь оздоравливает кожу.

Ранее сообщалось, что на фоне антирасистских протестов концерн Neste прекратит продавать кондитерские изделия под торговой маркой Beso de Negra («Поцелуй темнокожей женщины») для избавления от расовых стереотипов. Другая компания — Dreyer’s — намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Сибири.