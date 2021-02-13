На сегодняшний день рынок предлагает огромный ассортимент умывальников, обладающих самыми разнообразными формами, особенностями и характеристиками. Для удовлетворения растущих запросов покупателей, производители стараются создавать новые конструкции, которые вписывались бы в любой интерьер. Ведь раковина должна не только выполнять свою непосредственную функцию, но и органично вписываться в общий дизайн помещения.

Правильно подобранные умывальники, раковины, мойдодыры способны коренным образом изменить не только внешний вид помещения, но и саму атмосферу. Если говорить о технической стороне вопроса, то стоит уделить особое внимание качеству и отсутствию дефектов у сифонов и кранов, а также установке решеток для сливных отверстий для исключения засоров во время использования.

Раковины в ванную комнату

Исходя из особенностей конструкции, можно отметить 4 основных вида раковин:

Модель «Тюльпан» представляет собой изделие, расположенное на пьедестале. Чаще всего производители предпочитают округлую форму. Крышка скрывает гофру и подводки. Данный вид можно считать самым экономным. Встроенный вариант устанавливают вместе со стиральной машиной, что очень выгодно, если пространство помещения ограничено. Стремительно набирает популярность умывальник «Мойдодыр». Покупателей привлекает его многофункциональность и особенности, позволяющие скрыть коммуникации, а также возможность хранить бытовую химию и средства гигиены в одном месте. Угловая модель устанавливается в углу комнаты. Такое размещение удобно в плане экономии места и рационального расположения прочих предметов интерьера. Если в ванной достаточно площади, то уместно приобрести умывальник с тумбой.

Где продают в Украине?

Рукомойник «Мойдодыр» или любую другую модель раковины, оптимально подходящую по параметрам и характеристикам к конкретной комнате, можно подобрать, зайдя на портал Stream-Market. Здесь каждый покупатель найдет для себя подходящую модель. В наличии имеется любой товар, представленный на сайте интернет-магазина. Оптом можно приобрести продукцию по более низкой цене. Своевременная доставка обеспечивается по всей территории Украины.