Полезное домашнее устройство, такое как умные колонки, оказывается не так безобидно. Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином. Какую угрозу таит в себе гаджет, в интервью радио Sputnik рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.

«Любое воспроизводящее звук устройство может использоваться как микрофон. Тот же динамик умной колонки при определенных условиях будет работать микрофоном. Все звуки в помещении могут быть записаны. Про эту функцию вспоминают очень редко, но она есть. Поэтому любая умная вещь будет следить за тем, кто ею пользуется, если это заложено программой», — заявил специалист по безопасности.

Токаренко также сообщил в интервью о специальной «кнопке для параноиков», она якобы отключает микрофон, но всё равно не является идеальным средством защиты. Существует множество людей, которые хотят купить ваши персональные данные, и компании-производители колонок могут поддаться соблазну больших денег, — уверен специалист.

«Первые, кто может платить деньги за такие записи, — это рекламщики. Таргетированная реклама — это наиболее быстро оборачиваемые деньги. Вторые платят спецслужбы. Третьи — преступники. Вопрос в том, кто из них будет платить за информацию. У всех троих есть деньги, есть возможности и есть желание», — заявил Александр Токаренко.

В июле 2019 года после серии утечек личных данных владельцы «умных» колонок поставили под сомнение безопасность устройств. Тогда сразу несколько технологических гигантов обвинили в скрытой записи голосовой почты для совершенствования своих алгоритмов распознавания речи. Проверки выявили ряд уязвимостей смарт-колонок. Кроме непосредственной записи живой речи, колонки подозреваются в передаче данных третьим лицам, чтобы они могли точнее составить рекламную кампанию, действующую на конкретного пользователя.