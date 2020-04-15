Умные дороги будут предупреждать водителей о пешеходах и открытых люках, такие пилотные проекты уже запустили в Самаре, Волгограде и Курске. Об этом заявил «РИА Новости» представитель рабочей группы НТИ «Автонет», пресс-секретарь НП «Глонасс» Ярослав Федосеев в среду, 15 апреля.

Систему создали в рамках проекта «Автодата». Она фиксирует вибрационное воздействие от пешехода и открытых люков на дороге и передает данные координат в бортовой компьютер автомобиля через технологию V2X, которая позволяет автомобилям взаимодействовать между собой и окружающей инфраструктурой. Информация об открытых люках также передается оператору системы «Безопасный регион». Можно определить точность расположения события до 1 метра. Плотность определения — до 20 человек на 20 метров участка обочины.

По словам Федосеева, система позволит предотвращать опасные ситуации и ДТП с участием пешеходов, особенно в ночью, во время осадков и при тумане. Интерес к внедрению новой технологии проявили 20 российских регионов.

«Данные о пешеходе, который планирует перейти дорогу в неположенном месте, будут поступать напрямую в автомобиль с помощью технологии V2X и бортового оборудования», — рассказал представитель «Автонета». Он отметил, что в стране достаточно высокая смертность с участием пешеходов, и новинка позволит снизить риски минимум на 20–25%.

«Мы ожидаем, что в ближайшие четыре-пять лет технология акустического мониторинга будет тиражирована в большинство регионов России», — добавил эксперт.

Проект «Автодата» предполагает создание платформы, которая будет собирать, хранить и обрабатывать автомобильные и транспортные данные уже существующих цифровых систем. Это информация об эксплуатации автомашины и о внешней окружающей среде — качестве дороги, погодных условиях, географии использования. Информацию можно собирать поставлять в режиме реального времени через V2X-технологии.

Ранее, 3 марта, Федосеев заявил, что в России в 2022 году заработает новый сервис, который будет сообщать водителям о загруженности автомобильных полос. Он отмечал, что сначала сервис заработает в Новосибирске, Курске, Самаре и Орше.

Представитель рабочей группы «Автонета» добавил, что дорожные датчики и камеры фиксации будут передавать информацию в платформу «Автодата». «На выходе потребитель получит процентное соотношение загруженности ряда на 500 м и 1 км», — говорил он.

По его словам, внедрение нового сервиса позволит повысить среднюю скорость на отечественных дорогах на 15–20%. Воспользоваться им можно будет с помощью мобильного приложения.