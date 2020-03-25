Причиной смерти пациента с пневмонией в московской больнице имени Мухина стала недостаточность внутренних органов, его анализ на коронавирус был отрицательным, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

По словам собеседника агентства, пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь. Он уточнил, что сейчас в Москве 100% проб пациентов с пневмонией проходят обследование на коронавирус.

«Лечащий врач регулярно проводил осмотры больного, результаты которых зафиксированы в его медицинской карте… Врач-кардиолог, который наблюдал за ходом болезни пациента, обладает достаточным уровнем квалификации для лечения пневмонии», — добавили в депздраве.

Ранее депздрав Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован коронавирус, на дому при легком течении заболевания. Остаться дома смогут пациенты, у которых температура тела не превышает 38,5 градуса, частота дыхательных движений меньше 30, дыхание свободное, а насыщение крови кислородом больше 93%.

Обязательной госпитализации подлежат заболевшие с тяжелой клинической картиной и пациенты из групп риска (беременные женщины, люди старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем).

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

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