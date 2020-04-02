Результаты анализов на коронавирус главного редактора пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасии Петровой, умершей 31 марта, оказались положительными. Они поступили в четверг, 2 апреля, в Пермь из федерального центра, сообщил глава Пермского края Дмитрий Махонин.

На заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции он акцентировал внимание представителей ведомств на честности информирования жителей о ситуации с распространением заболевания.

«Сегодня мне доложили, что журналистка Анастасия Петрова умерла не от пневмонии, а все-таки от коронавируса», — приводит слова Махонина его пресс-служба. В данной ситуации молчание недопустимо отметил он. Глава региона подчеркнул, что не допустит вранья в данном вопросе, особенно это касается работы минздрава.

Он поручил министрам здравоохранения и социального развития убедиться в том, что дети и родные Анастасии Петровой находятся под наблюдением врачей.

Как ранее сообщала «Газета.ру», второй погибшей от коронавирусной инфекции в Пермском крае оказалась 36-летняя журналистка. 24 марта Петрова была госпитализирована в краевую клиническую больницу, где ей диагностировали пневмонию.

Тест на коронавирус отправили в Новосибирск. Ко времени подтверждения пациентка умерла.

Всего по состоянию на 2 апреля в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных исходов, выздоровели 235 пациентов.

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