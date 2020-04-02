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Анализы подтвердили коронавирус у пермской журналистки Анастасии Петровой, умершей 31 марта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минздрав региона.

Петровой было 36 лет. Журналистка рассказывала о течении своей болезни в соцсетях. Она вызвала скорую 23 марта после повышения температуры и рассказала диспетчеру о контактах с людьми, вернувшимися из-за рубежа.

На следующий день ее госпитализировали в изолированный бокс инфекционной больницы. Петрову лечили препаратами от ОРВИ и взяли анализ на коронавирус.

Журналистка отмечала, что врачи подозревали у нее грипп. 26 марта она сообщила об отрицательном анализе на коронавирус. Результаты анализы вызывали вопросы, врачи провели повторное исследование, его результаты до последнего времени не сообщались.

Последние дни Петрова находилась на аппарате ИВЛ и умерла 31 марта.

«Большой общественный резонанс вызвала смерть журналистки Анастасии Петровой. Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!» — заявил губернатор Дмитрий Махонин.

«Коммерсант» отмечает, что, по неподтвержденным данным, незадолго до болезни журналистка посещала интеллектуальную игру «Мозгобойня», где могла контактировать с вернувшимся из Европы человеком.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки количество зараженных коронавирусом в России выросло до 3 548 человек (прирост — 771 человек), 30 из них умерли, 235 человек выздоровели.

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