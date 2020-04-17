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Три специалиста ракетно-космической отрасли умерли в больницах, у двоих был подтвержден коронавирус, у третьего было подозрение на него.

Как сообщает ТАСС, умершим специалистам с коронавирусом было 62 и 68 лет, третьему — 58 лет, у него была диагностирована двусторонняя пневмония.

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Всего в Роскосмосе заразились коронавирусом 42 человека, количество заболевших резко увеличилось за последние дни, рассказали в госкорпорации.

Как сообщал «Рамблер», к 17 апреля в России зафиксировано 32008 случаев коронавируса, за сутки число заболевших возросло на 4070 человек. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.

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